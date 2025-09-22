Musetti è in finale a Chengdu | Atp Finals sempre più vicine Domani contro Tabilo per il titolo

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semifinale dominata da parte dell'azzurro contro il kazako Shevchenko: 6-3 6-1 in poco più di un'ora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Musetti e Sonego sconfitti in finale

Cincinnati Open: Sinner-Alcaraz, stasera nuova supersfida. Anche la Paolini in finale. Sfuma nel doppio il sogno di Musetti e Sonego

Musetti e Sonego cedono al match tie-break nella finale del doppio a Cincinnati: titolo a Ram/Mektic

Musetti tutto facile in Cina contro Basilashvili E le Finals si avvicinano | è 7° nella Race.

