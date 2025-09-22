Musetti è in finale a Chengdu | Atp Finals sempre più vicine Domani contro Tabilo per il titolo
Semifinale dominata da parte dell'azzurro contro il kazako Shevchenko: 6-3 6-1 in poco più di un'ora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: musetti - finale
Musetti e Sonego sconfitti in finale
Cincinnati Open: Sinner-Alcaraz, stasera nuova supersfida. Anche la Paolini in finale. Sfuma nel doppio il sogno di Musetti e Sonego
Musetti e Sonego cedono al match tie-break nella finale del doppio a Cincinnati: titolo a Ram/Mektic
GRANDE LORENZO Musetti vince sul croato Dino Prizmic per 7-5 3-6 6-2, assicurandosi così un posto agli ottavi di finale, dove troverà Basilashvili - facebook.com Vai su Facebook
GRANDE LORENZO Musetti vince sul croato Dino Prizmic per 7-5 3-6 6-2, assicurandosi così un posto agli ottavi di finale, dove troverà Basilashvili #Tennis #Musetti - X Vai su X
Musetti tutto facile in Cina contro Basilashvili E le Finals si avvicinano | è 7° nella Race.
Musetti, è finale a Chengdu! Shevchenko ko in due set, ecco chi affronta ora - Il tennista azzurro elimina il collega kazako col punteggio di 6- Scrive tuttosport.com
Musetti batte Schevchenko ed é in finale a Chengdu - ROMA, 22 SET – Lorenzo Musetti é in finale del Chengdu Open (torneo del circuito ATP 250) grazie al successo in due set sul russo naturalizzato kazako Alexander Schevchenko. Secondo lasicilia.it