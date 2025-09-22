Musetti batte Shevchenko è in finale a Chengdu | adesso le Atp Finals sono vicine | La classifica Race

Una vittoria che vale doppio. Lorenzo Musetti batte Alexander Shevchenko in poco più di un’ora di partita e vola in finale nell’ATP 250 di Chengdu, in Cina, dove affronterà Alejandro Tabilo domani, martedì 23 settembre. La stessa Cina che ieri ha regalato un sorriso all’Italia del tennis, con la vittoria della Billie Jean King Cup, oggi permette a Musetti di giocare una finale e soprattutto di avvicinarsi notevolmente alle ATP Finals 2025. 6-3, 6-1 il finale in un match che non ha mai avuo storia. Zero le palle break concesse da Musetti, che ha vinto il 92% di punti con la prima di servizio, servendone il 65%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

