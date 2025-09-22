Murray | Ai miei figli la mia carriera non interessa ora pensano che io sia un golfista
“Il rituale mattutino di Andy Murray è una visione di beatitudine suburbana da pensionato”, scrive il Times. “Dopo aver lasciato i figli a scuola, uno dei più grandi sportivi britannici si dirige al Beaverbrook Golf Club e trascorre le sue giornate improvvisamente vuote giocando a golf”. “ I miei figli pensano che io sia un golfista – dice lui nell’intervista – Mi chiedono: ‘Papà, perché giochi tutti i giorni?’. Non ho giocato per 12 anni perché a metà dei vent’anni mi sono operato alla schiena e mi allenavo con dolori. Per fortuna, da quando ho finito è andata piuttosto bene – credo che il problema principale fosse il tennis – e mi piace molto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: murray - miei
Auguri ad uno dei miei attori hollywoodiani preferiti: buon compleanno Bill Murray - facebook.com Vai su Facebook
Murray, un anno dopo il suo ritiro: Sto godendo molto della mia vita lontano dal tennis; Andy Murray stacanovista: golf, business, teatro, bambini… tutto tranne Wimbledon; Paul Murray: “Un’ape ha ispirato la crisi familiare del mio romanzo”.
Ryan Reynolds: "Mio figlio di 2 anni ha convinto Bill Murray a fare l’intervista" nel doc su John Candy - La star di Deadpool ha raccontato un divertente aneddoto sulla lavorazione del film dedicato al compianto comico canadese. Come scrive msn.com