“Il rituale mattutino di Andy Murray è una visione di beatitudine suburbana da pensionato”, scrive il Times. “Dopo aver lasciato i figli a scuola, uno dei più grandi sportivi britannici si dirige al Beaverbrook Golf Club e trascorre le sue giornate improvvisamente vuote giocando a golf”. “ I miei figli pensano che io sia un golfista – dice lui nell’intervista – Mi chiedono: ‘Papà, perché giochi tutti i giorni?’. Non ho giocato per 12 anni perché a metà dei vent’anni mi sono operato alla schiena e mi allenavo con dolori. Per fortuna, da quando ho finito è andata piuttosto bene – credo che il problema principale fosse il tennis – e mi piace molto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Murray: «Ai miei figli la mia carriera non interessa, ora pensano che io sia un golfista»