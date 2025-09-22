Mugnai e Luci sul podio di Borgo San Lorenzo. A Lucca trionfo del velocista Manenti.

La Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo, la gara lucchese per dilettanti ricordando Giacomo Puccini e quella per gli esordienti in provincia di Grosseto, in una delle ultime giornate del ciclismo toscano 2025. ALLIEVI. Edizione speciale quella di quest’anno per la Coppa della Liberazione che ha celebrato gli 80 anni. Il prestigioso successo lo ha conquistato il marchigiano Filippo Cingolani della Petrucci Zero24 che ha regolato con uno sprint di forza un gruppo di circa 40 corridori. Ai due posti d’onore altrettanti toscani della Iperfinish, Andrea Mugnai e Lorenzo Luci, quindi Bordignon e Ferraro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

