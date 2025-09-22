Mugnai e Luci sul podio di Borgo San Lorenzo A Lucca trionfo del velocista Manenti
La Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo, la gara lucchese per dilettanti ricordando Giacomo Puccini e quella per gli esordienti in provincia di Grosseto, in una delle ultime giornate del ciclismo toscano 2025. ALLIEVI. Edizione speciale quella di quest’anno per la Coppa della Liberazione che ha celebrato gli 80 anni. Il prestigioso successo lo ha conquistato il marchigiano Filippo Cingolani della Petrucci Zero24 che ha regolato con uno sprint di forza un gruppo di circa 40 corridori. Ai due posti d’onore altrettanti toscani della Iperfinish, Andrea Mugnai e Lorenzo Luci, quindi Bordignon e Ferraro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mugnai - luci
PASSANDO PER RONCAJETTE ? Sabato 27 Settembre 2025 ? dalle ore 10.30 ponte di via Matteo da Roncajette In questa mattinata verrà inaugurato il Ponte dei Mugnai, il Museo degli Antichi Mestieri presso l’Oqsi del Bacchiglione e una visita gu - facebook.com Vai su Facebook
Mugnai e Luci sul podio di Borgo San Lorenzo. A Lucca trionfo del velocista Manenti.
Natale: a Moncalieri spettacolo di luci nel borgo storico - Giochi di luci e colori per il tutto il periodo natalizio a Moncalieri, Fino all'8 gennaio il 'Moncalieri Light show' illumina quattro luoghi storici dell'antico borgo raffigurando la volta celeste e ... Secondo ansa.it