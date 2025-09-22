Mps conquista Mediobanca con l’86,3% di adesioni | Lovaglio rafforzato crescono chance per il bis; al via l' affondo su Generali e terzo polo allargato

La raccolta adesioni di Mps si chiude con l’86,3%, favorendo la possibile riconferma di Lovaglio; Generali cerca una nuova intesa con Natixis, mentre Banco BPM esplora la fusione strategica con Crédit Agricole con l'ipotesi "terzo polo" La raccolta di adesioni dell'Opas di Mps su Mediobanca s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mps conquista Mediobanca con l’86,3% di adesioni: Lovaglio rafforzato, crescono chance per il bis; al via l'affondo su Generali e terzo polo allargato

In questa notizia si parla di: conquista - mediobanca

Sinistra “sbancata”: Mps “conquista” Mediobanca, nasce il terzo polo “nazionale”. Alla faccia di Pd e M5S

Mps conquista Mediobanca: l'opas chiude al 62,3%

Mps conquista Mediobanca, l'opas chiude al 62,3%

#Juorno #MPS conquista il 70,48 di #Mediobanca e ottiene il controllo dell’assemblea straordinaria - X Vai su X

Monte dei Paschi Conquista Mediobanca: Chi Comanda Davvero la Finanza Italiana? - facebook.com Vai su Facebook

Oggi chiude l’Opas su Mediobanca: Mps verso l’80% che porta a delisting e integrazione - L’exploit di adesioni assegna ai compratori tanti fronti delicati: dalle nomine del cda in 10 giorni al cantiere bancario da costruire entro l’anno, fino al ... Da repubblica.it

Mps conquista Mediobanca, la scalata vincente di Lovaglio: l'Ad che ha agito contro tutti - Contro tutti, ha vinto una scommessa che sembrava velleitaria, invece ha conquistato la fiducia di azionisti e investitori istituzionali ... Lo riporta affaritaliani.it