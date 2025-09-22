Moviola Napoli Pisa l’episodio chiave del match di Serie A

Calcionews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Napoli Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quarta giornata di Serie A 20252026 L’episodio chiave della moviola del match Napoli Pisa, valido per la quarta giornata di Serie A stagione 20252026. Dirige la sfida l’arbitro Crezzini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola napoli pisa l8217episodio chiave del match di serie a

© Calcionews24.com - Moviola Napoli Pisa, l’episodio chiave del match di Serie A

In questa notizia si parla di: moviola - napoli

Moviola Sassuolo Napoli, l’episodio chiave del match di Serie A

Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Fiorentina – Napoli, dubbi sul gol della Viola: sentenza netta della moviola

Pisa-Roma, la moviola: Collu promosso sugli epsodi chiave - Doppietta più che positiva per Giuseppe Collu, all’11ª gara in A della sua carriera: valuta correttamente gli episodi in area di rigore, coerente il metro disciplinare, impossibile da vedere live il ... corrieredellosport.it scrive

Sassuolo-Napoli 0-2, la moviola: Ayroldi sicuro, giusto il rosso a Koné - Gara senza troppi patemi per Ayroldi, il primo episodio si è verificato all'11' del primo tempo, quando il Napoli ha chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Doig: cross di Politano ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Napoli Pisa L8217episodio