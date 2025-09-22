Moviola Inter Sassuolo leggera insufficienza per Marinelli secondo la Gazzetta | niente rigore su Matic Dimarco graziato e manca un giallo

Moviola Inter Sassuolo, leggera insufficienza per Marinelli secondo la Gazzetta: l’analisi sugli episodi arbitrali del match. La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali più significativi del match tra Inter e Sassuolo, valido per la 4ª giornata di Serie A, vinto dai nerazzurri per 2-1 a San Siro. L’arbitro della sfida, Livio Marinelli, riceve un voto di 5,5 per la gestione complessiva della partita, segnalando alcuni errori e alcune decisioni corrette lungo i 90 minuti. Episodi principali della gara. Al 29’ del primo tempo, Vranckx, centrocampista del Sassuolo, entra in modo imprudente su Carlos Augusto, terzino dell’Inter, ma il giallo non viene assegnato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Sassuolo, leggera insufficienza per Marinelli secondo la Gazzetta: niente rigore su Matic, Dimarco graziato e manca un giallo

