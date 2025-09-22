Moviola Inter Sassuolo, il CorSport promuove Marinelli: Dimarco rischia, e sul gol annullato a Frattesi. L’analisi del quotidiano. Dopo il successo dell’ Inter sul Sassuolo per 2-1, il Corriere dello Sport ha dedicato un’analisi approfondita alla direzione di gara di Livio Marinelli, arbitro della sfida di San Siro, fornendo la propria moviola sugli episodi del match di ieri. La valutazione complessiva è di 6: partita gestita senza particolari complicazioni, ma con alcune sbavature soprattutto sotto il profilo disciplinare. Marinelli ha fischiato 23 falli e mostrato tre cartellini gialli, ma qualche episodio ha lasciato spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

