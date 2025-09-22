Moviola Inter Sassuolo Calvarese ‘tira le orecchie’ a Marinelli | Commette un brutto errore ad inizio secondo tempo

Moviola Inter Sassuolo, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta le decisioni prese ieri dal direttore di gara Livio Marinelli. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto sulle colonne di Tuttosport, ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter – Sassuolo, evidenziando alcune decisioni contestabili di Livio Marinelli. Il direttore di gara ha commesso un errore a inizio secondo tempo ammonendo Dimarco, terzino nerazzurro, per un fallo inesistente su Pinamonti, attaccante dei neroverdi. Nel corso della partita, il giallo a Calhanoglu per un intervento su Koné è corretto, mentre Carlos Augusto viene “graziato” per una manata rifilata a Berardi in elevazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Sassuolo, Calvarese ‘tira le orecchie’ a Marinelli: «Commette un brutto errore ad inizio secondo tempo»

In questa notizia si parla di: moviola - inter

Moviola Inter-Fluminense, l’episodio chiave del match

Moviola Inter-Fluminense: Thiago Silva come Bisseck con la Lazio

Inter – Fluminense, moviola: il rigore negato e la rissa di Renato

Cds – Inter-Sassuolo, moviola: Dimarco rischia. Il gol annullato a Frattesi… - X Vai su X

La moviola di Ajax Inter Gli episodi dubbi della sfida di Champions League ? - facebook.com Vai su Facebook

Il gol di Adzic è irregolare? I tifosi dell'Inter non hanno dubbi, Marelli e Calvarese neppure; Juve-Inter: rigori, falli, espulsioni. Con e senza Var, quanti errori per gli arbitri; Moviola Juventus-Inter: Chiellini-Lukaku e non solo, tutti gli episodi.

MOVIOLA di Inter-Sassuolo: c’è un errore su Carlos Augusto - Sassuolo da parte di un ex arbitro di Serie A come Gianpaolo Calvarese che sottolinea come ci sia un errore su Carlos Augusto, non sul gol ma su ... Segnala passioneinter.com

Cds – Inter-Sassuolo, moviola: Dimarco rischia. Il gol annullato a Frattesi… - Sassuolo, il Corriere dello Sport analizza la direzione arbitrale di Marinelli. Secondo msn.com