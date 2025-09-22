Tarantini Time Quotidiano Movimento Mediterraneo Grottaglie esprime il suo profondo rammarico per la sentenza che ha posto fine alla concessione trentennale d’uso del Castello Episcopio, di proprietà della Curia di Taranto, da parte dell’Amministrazione Comunale di Grottaglie. La decisione del tribunale, che ha visto il Comune soccombere, rappresenta una grave perdita per la comunità. Sebbene l’immobile non fosse di proprietà comunale, la sua fruizione pubblica per decenni lo aveva reso un bene comune a tutti gli effetti, fulcro di eventi culturali e punto di attrazione per il turismo locale. La fine di questa concessione priva la cittadinanza di uno spazio di inestimabile valore storico e sociale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Movimento Mediterraneo: “Rammarico per la Perdita della Concessione d’Uso del Castello Episcopio”