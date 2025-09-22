Motore in avaria atterraggio d' emergenza a Brindisi per un C-130 Un volo dirottato
BRINDISI - Atterraggio di emergenza a Brindisi per un C-130, dell'Aeronautica militare giordana, a causa di un'avaria a uno dei motori che perdeva carburante. La richiesta di atterraggio è giunta alle 14.01, in pista si sono recate alcune squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: motore - avaria
