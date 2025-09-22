Motogp Xaus su Bagnaia | Forse è lasciato troppo solo da Rossi

Bologna, 22 settembre 2025 – Servirebbe un sostegno maggiore di Valentino Rossi a Pecco Bagnaia? Per Ruben Xaus, ex pilota Ducati Superbike, sì. Pecco lasciato troppo solo contro lo strapotere di Marc Marquez e una VR46 che oggi appare più presente su Marco Bezzecchi rispetto a Bagnaia, avvolto e limitato da un feeling mancante con la Desmosedici. Il risultato è che Marc Marquez ha dominato il mondiale e può chiuderlo in Giappone, mentre dall’altra parte non solo non si vince ma non si sale nemmeno sul podio. Con i test di Misano si è tentato di trovare una via di sviluppo e lo spostamento di qualche peso sulla moto può aver dato indicazioni utili, ma la risalita si prospetta lunga e dura perché il divario dal compagno di box è troppo ampio per essere colmato in una sola giornata di lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

