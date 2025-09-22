MotoGP pronta la festa di Marc Marquez La Restaurazione si compirà a Motegi come con Valentino Rossi nel 2008?

Come sappiamo, Marc Marquez potrebbe laurearsi matematicamente Campione del Mondo 2025 di MotoGP già domenica 28 settembre, in occasione del Gran Premio del Giappone. Affinché questo accada, è necessario incrementare leggermente il margine sul fratello Alex. Difatti, il trentaduenne spagnolo ha 182 lunghezze di vantaggio sull’ hermano menor quando resta a disposizione un massimo teorico di 222. Dopo il round nipponico, questo tetto scenderà a 185. Dunque, il conto è presto fatto. A El Trueno de Cervera serve guadagnare 3 punti al termine del weekend sul famigliare. Il merchandising e il siparietto legato alla festa saranno già stati pensati e preparati. 🔗 Leggi su Oasport.it

