MotoGP GP Giappone 2025 | programma orari tv streaming Calendario 26-28 settembre a Motegi

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Motomondiale 2025 è pronto a tornare in scena e lo farà con la prima tappa della lunga trasferta tra Asia e Oceania. I prossimi quattro appuntamenti del calendario, infatti, sono concentrati nell’arco di cinque settimane con il classico tour-de-force autunnale.  Si comincerà nel weekend in arrivo, quello del 26, 27 e 28 settembre dal tracciato di Motegi, dove si disputerà il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento dell’anno. La difficile pista nipponica presenta un lay-out   “stop&go”, non a caso era favorevole a Ducati anche ben prima che la Casa di Borgo Panigale diventasse dominante. 🔗 Leggi su Oasport.it

