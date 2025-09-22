Moto leggendarie e piloti storici La Benelli week illumina Pesaro

E’ da poco passato mezzogiorno quando, tra i tornanti della Strada Panoramica, si sente improvvisamente il rombo di centinaia di motociclette pronte a raggiungere il lungomare di Pesaro. In testa al gruppo ci sono tre purosangue del motociclismo mondiale: la Benelli 250 Gp di Kel Carruthers del 1969, guidata per l’occasione dal tre volte campione del mondo Eugenio Lazzarini; la Benelli 350 di Renzo Pasolini, campione d’Italia nel ’69, guidata dal tecnico Ivano Balestrieri e la Benelli 350 del 1972 portata alla vittoria a Pesaro da Jarno Saarinen, guidata dal nipote di Luciano Battisti, Enrico Sorcinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moto leggendarie e piloti storici. La Benelli week illumina Pesaro

