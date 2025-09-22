Morto davanti alla Galleria Umberto I | Istanza della famiglia del 14enne Salvatore Giordano
Tempo di lettura: < 1 minuto La famiglia di Salvatore Giordano, il ragazzino di 14 anni gravemente ferito da un calcinaccio crollato dalla Galleria Umberto I di Napoli e deceduto in ospedale quattro giorni dopo, ha chiesto all’organismo di mediazione di sospendere il procedimento per individuare una data alla quale possa essere presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’istanza, formulata dall’avvocato Sergio Pisani, è finalizzata, spiega il legale, ad illustrare “i fatti al primo cittadino e consentire il suo intervento diretto nella fase cruciale che si avvicina”. “Nello scorso luglio – ricorda Pisani – il sindaco di Napoli aveva incontrato i genitori del povero ragazzo, assumendo l’impegno morale di chiudere la vicenda risarcitoria entro il mese di settembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
