Morto a Palermo Rosario Schifani fratello del governatore della Sicilia
Renato Schifani Rosario Schifani, prestigioso professore universitario e fratello del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, è morto a Palermo all’età di 78 anni. Figura di rilievo nel campo dell’ingegneria elettrica, ha lasciato un’importante eredità scientifica e un profondo vuoto nel mondo accademico e politico siciliano. Professore ordinario di Elettrotecnica all’Università degli Studi di Palermo, Schifani si è distinto per un impegno didattico di oltre quarant’anni e per una prolificità nella ricerca riconosciuta a livello internazionale. Grazie alle sue numerose pubblicazioni, ha contribuito a far emergere il Laboratorio Dielettrici, da lui fondato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, come centro di eccellenza nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
