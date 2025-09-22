Morte Charlie Kirk in 200mila per i funerali a Glendale Trump | Martire della libertà riceverà una medaglia Rubio | Assassinio politico - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 200mila allo State Farm Stadium per l’addio a Charlie Kirk. Trump, Vance e Rubio lo celebrano come “eroe” e “martire”. La moglie: “Perdono il killer” Si sono tenuti nella serata di domenica 21 settembre i funerali di Charlie Kirk, allo stadio di Glendale, Arizona. Oltre 200 mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Charlie Kirk, in 200mila per i funerali a Glendale, Trump: "Martire della libertà, riceverà una medaglia", Rubio: "Assassinio politico" - VIDEO

morte charlie kirk 200milaCharlie Kirk, in 200mila ai funerali dell’attivista. La vedova: “Perdono l’assassino”. Trump: “Un martire, un eroe americano” - Più di 200mila persone, secondo le prime stime, hanno partecipato in Arizona, negli Stati Uniti, ai funerali di Charlie Kirk. Secondo notizie.com

In 200mila a Phoenix per i funerali di Charlie Kirk: "Un gigante ucciso da un mostro" - Oltre 200mila a Phoenix per i funerali di Charlie Kirk: tra ricordi commossi, tributi di Trump e altri leader conservatori, messaggi di perdono della vedova e critiche politiche da parte di Hillary Cl ... Segnala notizie.it

