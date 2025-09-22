Montombraro primo acuto Maranello steso con un uno-due

MARANELLO MONTOMBRARO MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (75’ Anang), Dello Preite (65’ Trotta), Orlandi, Tognin, Evangelisti, Barani (85’ Saccani), Restilli, Schiavone, Totaro (80’ Rockson), Baafi. A disp. Mawuli, Guidetti, Galli, Seghizzi, Zagari. All. Tosi MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli, Bigi, Allegra, Sighinolfi A. (75’ Pappalardo), Momodu (83’ Marra), Naini, Zattini. A disp. Guerrieri, Gibertoni, Borri, Magli, Florini, Nardi. All. Antonelli Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 31’ (rig.) Sighinolfi A., 80’ Pappalardo Note: ammoniti Allegra, Hinek G., Corroppoli, Mamadou, Dello Preite, Annovi, Totaro, Anang, Orlandi Primo successo stagionale del Montombraro che sbanca Maranello e aggancia i biancoblù in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

