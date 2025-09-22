Il Montepaschi alla fine è arrivato all’86,33% del capitale di Mediobanca. Si è chiusa così, con un risultato ben al di sopra delle aspettative, l’offerta senese sulla banca d’affari fondata da Enrico Cuccia benedetta dal governo. A questo punto si fa più probabile il ritiro dal mercato di Piazzetta Cuccia e la fusione con Siena, con le attività di banca d’affari, private banking e gestione patrimoniale che potrebbero essere concentrate sotto il brand Mediobanca. Anche se il tutto costerà a Siena più del previsto, con assai poco entusiasmo da parte di chi ha ancora davanti agli occhi i salvataggi della banca toscana a spese dei contribuenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montepaschi all’86% di Mediobanca. Eredi Del Vecchio primi soci, seguono Caltagirone e il Tesoro