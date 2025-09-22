Montella esalta Calhanoglu | Pochi come lui nel suo ruolo Scudetto? L’Inter non è da tralasciare per un motivo
Le parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, sulle prestazioni di Calhanoglu e sulla lotta scudetto dell’Inter. I dettagli. Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato a Radio Anch’io Sport di Calhanoglu e della lotta scudetto dell’ Inter. DERBY DI ROMA – Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L’ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: montella - esalta
In occasione della 2ª Sagra del Pane Nero di Castelvetrano arrivano le prime imperdibili offerte dedicate dai locali del sistema delle piazze! Caffè Roma e Cafè d’Aragona vi aspettano con menu speciali pensati per esaltare il gusto unico del nostro pane - facebook.com Vai su Facebook
Turchia, Montella esalta Calhanoglu: Giocatore insostituibile; Inter, Montella incorona Calhanoglu: “È il miglior centrocampista al mondo”; Calhanoglu Turchia, Montella punta sul centrocampista.
Montella: “Calhanoglu straordinario, unico nel suo ruolo. Fondamentale per noi e per l’Inter” - Il ct della Nazionale turca, intervenuto su 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, ha parlato del centrocampista dell'Inter ... Scrive msn.com
Montella: “Per le caratteristiche che ha Yildiz si avvicina a Del Piero” - L'intervista di Vincenzo Montella a Radio Anch'io Lo Sport: le considerazioni del CT della Turchia su Yildiz e Calhanoglu ... Segnala gianlucadimarzio.com