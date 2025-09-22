Le parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, sulle prestazioni di Calhanoglu e sulla lotta scudetto dell’Inter. I dettagli. Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato a Radio Anch’io Sport di Calhanoglu e della lotta scudetto dell’ Inter. DERBY DI ROMA – Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L’ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Montella esalta Calhanoglu: «Pochi come lui nel suo ruolo. Scudetto? L’Inter non è da tralasciare per un motivo»