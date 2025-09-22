Montecorvino Rovella una fiaccolata per ricordare Tina Sgarbini

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini, uccisa il 23 agosto scorso dal suo ex compagno, si terrà mercoledì 24 settembre alle 19.30 a Montecorvino Rovella. L'iniziativa nasce per ricordare la vittima e per ribadire con forza il rifiuto di ogni forma di violenza di genere. “La fiaccolata, a un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

