Montecorvino Rovella una fiaccolata per ricordare Tina Sgarbini
Una fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini, uccisa il 23 agosto scorso dal suo ex compagno, si terrà mercoledì 24 settembre alle 19.30 a Montecorvino Rovella. L'iniziativa nasce per ricordare la vittima e per ribadire con forza il rifiuto di ogni forma di violenza di genere. “La fiaccolata, a un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il 24 settembre fiaccolata a Montecorvino Rovella per ricordare Tina Sgarbini, vittima di femminicidio - Montecorvino Rovella si mobilita per ricordare Tina Sgarbini, la 47enne vittima di femminicidio. Scrive ondanews.it
Delitto Sgarbini, autopsia confermerebbe ecchimosi al collo compatibili con lo strangolamento - Al termine dell'autopsia sul corpo di Tina Sgarbini, 47 anni, trovata cadavere sabato scorso nella sua casa di Montecorvino Rovella - Riporta rainews.it