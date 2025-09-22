Monte San Giovanni Campano Giramonte 2025

Il 27 e 28 settembre il centro storico di Monte San Giovanni Campano tornerà a trasformarsi in un’esplosione di gusto, musica e tradizione!  Date da segnare: 27 settembre – dalle ore 18:00 e 28 settembre – dalle ore 11:00  Cosa ti aspetta? Percorso enogastronomico con piatti tipici e vini locali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

