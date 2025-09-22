Monte dei Paschi di Siena sale all' 86,3 per cento di Mediobanca
L'offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca si conclude e le adesioni arrivano all'86,3% del capitale, al di sopra delle aspettative. Si conclude così una delle pagine più importanti del risiko che sta coinvolgendo le banche italiane. Nell'ultimo. 🔗 Leggi su Today.it
