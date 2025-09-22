Monopattini elettrici In due o senza casco In totale 73 sanzioni

Circolavano senza casco, oppure in due sullo stesso mezzo o ancora in strade che sono vietate. Dall’inizio dell’anno sono state 73 le denunce effettuate dalla polizia locale e legate ai monopattini elettrici. Di queste la maggior parte, ovvero 57, sono per il mancato uso del casco. Le altre sono principalmente legate a due casistiche: chi viaggiava in due sullo stesso mezzo e chi si trovava in strade extraurbane, dove non è consentita la circolazione di questi mezzi. Per capirci, un po’ di cifre: non indossare il casco costa dai 50 ai 250 euro, utilizzare il mezzo in aree vietate dai 100 ai 400 euro, trasportare altre persone (o anche animali) 50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monopattini elettrici. In due o senza casco. In totale 73 sanzioni

