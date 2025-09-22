Monica Sarnelli il Live tour a Settembre | 4 concerti per l’artista partenopea
Monica Sarnelli lancia il suo tour di fine estate e si prepara per una stagione di appuntamenti teatrali che la vedrà protagonista assoluta. Dalla canzone classica napoletana al pop, dal “Neapolitan power” alla musica delle “chanteuse”. Monica Sarnelli, cantante e interprete di successo, torna con un live tour di fine settembre. Jeff Mills torna a . 🔗 Leggi su 2anews.it
Il mio concerto #UnaNotteaNapoli #MonicaSarnelli & #Friends Ven 26 settembre 2025 | ore 21 San Marzano sul Sarno (SA) [Parco Urbano] Sab 27 settembre 2025 | ore 21 Santa Maria a Vico (CE) [Piazza Aragona] Eventi ad accesso libero
Lunedì 17 novembre 2025 ore 21 MONICA SARNELLI in SIRENE, SCIANTOSE, MALAFEMMENE ED ALTRE STORIE DI DONNE VERACI Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Bigliettove
