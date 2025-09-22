Monica Bellucci | Tim Burton avrà sempre un posto unico nel mio cuore

22 set 2025

L'attrice ha commentato per la prima volta la fine della storia d'amore col regista statunitense, suo compagno per tre anni.

monica bellucci tim burtonMonica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Da vanityfair.it

monica bellucci tim burtonMonica Bellucci dopo la rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore" - L'attrice italiana ha rotto il silenzio dopo l'annuncio della fine della storia d'amore con Tim Burton. gazzetta.it scrive

