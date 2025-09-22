Monica Bellucci rompe il silenzio | Tim Burton? Avrà sempre un posto nel mio cuore

Ildifforme.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur essendosi incrociati più volte nel corso della loro carriera, Monica Bellucci e Tim Burton avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2022, quando i primi rumors sulla coppia hanno iniziato a fare il giro del mondo. Solo nel giugno 2023, però, Bellucci ufficializza la relazione nel corso di un'intervista con Elle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

monica bellucci rompe il silenzio tim burton avr224 sempre un posto nel mio cuore

© Ildifforme.it - Monica Bellucci rompe il silenzio: “Tim Burton? Avrà sempre un posto nel mio cuore”

In questa notizia si parla di: monica - bellucci

VIDEO / Tim Burton e Monica Bellucci, relazione finita dopo due anni

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Monica Bellucci dopo la rottura con Tim Burton: Avrà sempre un posto nel mio cuore; Monica Bellucci rompe il silenzio dopo la rottura con Tim Burton: “Avrà sempre un posto nel mio cuore”; Monica Bellucci rompe il silenzio dopo la rottura con Tim Burton: Avrà sempre un posto nel mio cuore.

monica bellucci rompe silenzioMonica Bellucci rompe il silenzio: parole inaspettate dopo la rottura con Tim Burton - Monica Bellucci rompe il silenzio dopo la fine della storia con Tim Burton: le prime parole dell'attrice dopo la rottura. Secondo donnaglamour.it

monica bellucci rompe silenzioMonica Bellucci dopo la rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore" - L'attrice italiana ha rotto il silenzio dopo l'annuncio della fine della storia d'amore con Tim Burton. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Monica Bellucci Rompe Silenzio