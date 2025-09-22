Monica Bellucci parla per la prima volta della rottura con Tim Burton

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”: così, con un comunicato congiunto all Afp, Monica Bellucci e Tim Burton hanno annunciato, qualche giorno fa, la fine della loro relazione. Una rottura che gli appassionati di cinema (e red carpet) non si aspettavano: coppia di grande charme, era un piacere vederli insieme. Ma come mai si sono lasciati? Qualcosa di più lo racconta la stessa Bellucci intervistata da Vogue Italia: “Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre. La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

