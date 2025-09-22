Mondiali di volley ai quarti di Manila si rinnova la sfida Italia-Belgio

Il tabellone iridato mette nuovamente di fronte gli azzurri e i Diavoli Rossi: appuntamento mercoledì 24 settembre alle 9.30 italiane, con in palio l’accesso alle semifinali. Sarà ancora Italia-Belgio. Dopo l’incrocio nel girone, la nazionale di Ferdinando De Giorgi ritroverà i Diavoli Rossi nei quarti di finale dei Campionati del Mondo di volley, in programma mercoledì 24 settembre (ore 9.30 italiane) al Mall of Asia Arena. Gli azzurri hanno superato l’Argentina in tre set (25-23, 25-20, 25-22), mentre i belgi hanno liquidato la Finlandia con lo stesso punteggio (25-21, 25-17, 25-21). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it