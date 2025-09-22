Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025 super Italia alla prima giornata di finali | arrivano 9 medaglie

I Mondiali di Nuoto Paralimpico iniziano subito con l’Italia protagonista. Alberto Amodeo (GS Fiamme GiallePolha Varese) conquista il titolo mondiale nei 400 stile libero S8, scrivendo la storia grazie ad un’incredibile rimonta e chiudendo con il nuovo record dei campionati in 4’23?27. (Il precedente 4’24?32 di Oliver Hynd, a Glasgow nel 2015). Arriva un’altra medaglia per la nazionale azzurra ai Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore 2025. Stefano Raimondi (G.S. Fiamme OroAly Sport) ha conquistato il bronzo nei 100 rana S9, chiudendo la finale in 1’07?29. Il podio più alto è andato al francese Hector Denayer, con il crono di 1’05?28 l’argento invece a Artem Isaev (NPA) in 1:06. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it