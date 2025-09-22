Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025 super Italia alla prima giornata di finali | arrivano 9 medaglie
I Mondiali di Nuoto Paralimpico iniziano subito con l’Italia protagonista. Alberto Amodeo (GS Fiamme GiallePolha Varese) conquista il titolo mondiale nei 400 stile libero S8, scrivendo la storia grazie ad un’incredibile rimonta e chiudendo con il nuovo record dei campionati in 4’23?27. (Il precedente 4’24?32 di Oliver Hynd, a Glasgow nel 2015). Arriva un’altra medaglia per la nazionale azzurra ai Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore 2025. Stefano Raimondi (G.S. Fiamme OroAly Sport) ha conquistato il bronzo nei 100 rana S9, chiudendo la finale in 1’07?29. Il podio più alto è andato al francese Hector Denayer, con il crono di 1’05?28 l’argento invece a Artem Isaev (NPA) in 1:06. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto
Un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore: Giulia Ghiretti conquista l'argento nei 100 rana SB4, chiudendo in 1:52.47 e salendo sul podio iridato.
Mondiali Singapore, day 1 finali. Nove le medaglie conquistate dagli azzurri; Mondiali di nuoto Paralimpico 2025: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di nuoto paralimpico: 3 ori per l'Italia, 9 medaglie in totale.
La protagonista assoluta è Monica Boggioni, che vince l'oro nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3.
Sono nove le medaglie conquistate nel primo giorno: tra i sorrisi c'è quello della romana Alessia Scortechini.