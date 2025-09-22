Mondiali di ciclismo | Chantal Pegolo tra le azzurre convocate in Ruanda

Sono in corso a Kigali, in Ruanda, i mondiali di ciclismo su strada al suo debutto in Africa. I primi azzurri hanno già terminato le prime gare, tra cui Federica Venturelli che nella prova crono U23 è riuscita a portarsi a casa il bronzo, la prima medaglia italiana. Tra i ventisette atleti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it