Mondiali di ciclismo | Chantal Pegolo tra le azzurre convocate in Ruanda
Sono in corso a Kigali, in Ruanda, i mondiali di ciclismo su strada al suo debutto in Africa. I primi azzurri hanno già terminato le prime gare, tra cui Federica Venturelli che nella prova crono U23 è riuscita a portarsi a casa il bronzo, la prima medaglia italiana. Tra i ventisette atleti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali
Ciclismo, nella cronometro ai Mondiali di Kigali, Tadej Pogacar s'inchina a Remco Evenepoel. Cos'è accaduto? Il commento di #Claudio #Ghisalberti su Malpensa24
Ciclismo, tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: dagli juniores agli Elite - Tutto pronto per i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada, che si disputeranno in Ruanda dal 21 al 28 settembre. Da oasport.it
Mondiali di ciclismo in Ruanda: calendario gare e programma - Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile. Scrive sport.sky.it