Mondiali di ciclismo 2025 | Federica Venturelli è bronzo nella cronometro Under 23
L’Italia conquista la sua prima medaglia ai Mondiali di ciclismo 2025, in corso di svolgimento a Kigali(Rwanda). Lo fa con Federica Venturelli che si porta a casa il bronzo nella cronometro femminile Under 23, dominata dall’inglese Zoe Blacksteadt. MONDIALI DI CICLISMO 2025: L’ITALIA FESTEGGIA IL BRONZO CON FEDERICA VENTURELLI La 20enne atleta azzurra, nonostante una condizione non ottimale a causa degli infortuni che l’hanno condizionata durante la stagione, ha trovato la pedalata giusta sin dalle prime battute difendendosi nel tratto inziale, il più difficile per la Venturelli che è passata in quarta posizione con quarantaquattro secondi di ritardo dalla vincitrice britannica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale della cronometro femminile U23 - - X Vai su X
Iniziano col botto i Mondiali di Ciclismo in Ruanda. Nella prova a cronometro la grande attesa per la sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar ha visto il Campione Olimpico di Parigi 2024 dare una sonora lezione al campione sloveno. Nella cronometro ind - facebook.com Vai su Facebook
Super Venturelli: è bronzo nella crono donne U23!; L'Italia sblocca il suo medagliere! Venturelli di bronzo nella crono U23, dominio della Bäckstedt; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastico bronzo per Venturelli! Crono U23 femminile dominata dalla britannica Backstedt.
Ciclismo, prima medaglia azzurra ai Mondiali a Kigali. Federica Venturelli vince il bronzo nella crono Under 23 - L'Italia conquista la prima medaglia dei Mondiali di ciclismo a Kigali in Ruanda. Segnala oasport.it
Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 22 settembre, programma, streaming, italiani in gara - La prima giornata, nel rispetto delle attese, si è conclusa senza corridori nostrani in zona medaglie. Da oasport.it