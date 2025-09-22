Mondiali di canottaggio a Shanghai | Perini già in finale avanzano altre tre barche azzurre

Il singolista paralimpico conquista l’accesso diretto all’ultimo atto, mentre doppio e quattro senza maschile centrano la semifinale. Bene anche Mumolo, che si guadagna i quarti Prosegue con buoni risultati la spedizione italiana ai Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai. Il primo a festeggiare l’ingresso in finale è Giacomo Perini, protagonista nel singolo PR1: dopo una prima metà di gara spalla a spalla con il francese Sanchez, l’azzurro ha trovato lo spunto decisivo per chiudere al secondo posto dietro il britannico Benjamin Pritchard, campione paralimpico a Parigi 2024. L’appuntamento con la finale è fissato per venerdì alle 8:20 italiane (14:20 locali). 🔗 Leggi su Sportface.it