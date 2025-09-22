Mondiali di atletica anche Assindustria Sport esulta | Amy Hunt argento nei 200 metri

Magica Amy: i Mondiali di atletica leggera di Tokyo hanno ad Amy Hunt la gioia più bella, ovvero la straordinaria medaglia d’argento vinta nei 200 metri. 22”14 il tempo della sprinter britannica tesserata per Assindustria Sport, società padovana. Sesta all’uscita dalla curva, con un passaggio a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Pagelle Mondiali Atletica. Non solo Furlani e Battocletti (21 in due) ma tutta l'Italia è al centro del mondo - L’unico record del mondo battuto a Tokyo è quello dello svedese Duplantis nell’asta: metri 6. Riporta msn.com

MAGICA AMY HUNT: È ARGENTO MONDIALE SUI 200 - Weekend denso di appuntamenti per i colori gialloblù, lo Stadio Colbachini domenica ospita ragazzi ed esordienti ... Scrive padovanews.it