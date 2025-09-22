Mondiali di atletica anche Assindustria Sport esulta | Amy Hunt argento nei 200 metri

Magica Amy: i Mondiali di atletica leggera di Tokyo hanno ad Amy Hunt la gioia più bella, ovvero la straordinaria medaglia d’argento vinta nei 200 metri.  22”14 il tempo della sprinter britannica tesserata per Assindustria Sport, società padovana. Sesta all’uscita dalla curva, con un passaggio a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

