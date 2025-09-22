Si sono ufficialmente conclusi i Mondiali di atletica 2025 di Tokyo, città che si conferma terra di conquista per gli azzurri dopo i memorabili Giochi olimpici di quattro anni fa. L’ Italia ha raccolto sette medaglie, stabilendo così il nuovo record personale in una singola edizione iridata che vigeva da 30 anni, quando a Göteborg Fiona May e soci salirono sei volte sul podio. In Giappone sono invece arrivati lo splendido oro di Mattia Furlani nel salto in lungo, tre argenti e altrettanti bronzi, che sono valsi l’11esimo posto nel medagliere, cui prima variabile è il numero di volte sul gradino più alto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Mondiali di atletica 2025, il medagliere finale: quali Paesi hanno vinto più medaglie