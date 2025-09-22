Mondiali da record per l’Italia Mei | E’ andata molto bene L’atletica traina lo sport italiano
Sette medaglie da record per l’Italia dell’Atletica Leggera dei record. Sono arrivati tre argenti, tre bronzi dalle piste di Tokyo, insieme all’oro di Mattia Furlani nel lungo. Ai Mondiali, appena conclusi, gli Azzurri hanno scritto la storia. Le parole del presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, Stefano Mei – Fonte Fidal (fidal.it). “È andata molto bene”, le parole del presidente della FIDAL Stefano Mei che sottolinea la soddisfazione per i risultati ottenuti dagli azzurri, nella conferenza stampa conclusiva a Casa Atletica Italiana, al Blue Note Place di Tokyo. “Qui abbiamo portato una squadra molto ampia, a ragion veduta, con 89 atleti perché in questi quattro anni e mezzo i ragazzi hanno dimostrato di meritarsi tutto e la fiducia è stata ben riposta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Un'altra meraviglia di Battocletti | è bronzo nei 5mila metri Record di medaglie per l'Italia ai Mondiali di atletica.
