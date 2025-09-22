Mandata in archivio la cronometro individuale, disputata ieri, la grande attesa, per la categoria uomini élite, ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, è tutta per la prova in linea, che si disputerà domenica 28 settembre a Kigali, in Ruanda. Molte delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i rispettivi convocati ed i partenti nella prova in linea, ma l’ elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’ Italia ha già scelto i propri rappresentanti. Doppio impegno per Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, che dopo aver preso parte alla prova contro il tempo, parteciperanno anche a quella in linea, nella quale saranno affiancati da Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025: la startlist e i convocati di tutte le Nazionali per la prova in linea Elite maschile