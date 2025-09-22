Mondiali ciclismo 2025 | la startlist e i convocati di tutte le Nazionali per la prova in linea Elite maschile

Mandata in archivio la cronometro individuale, disputata ieri, la grande attesa, per la categoria uomini élite, ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, è tutta per la prova in linea, che si disputerà domenica 28 settembre a Kigali, in Ruanda. Molte delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i rispettivi convocati ed i partenti nella prova in linea, ma l’ elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’ Italia ha già scelto i propri rappresentanti. Doppio impegno per Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, che dopo aver preso parte alla prova contro il tempo, parteciperanno anche a quella in linea, nella quale saranno affiancati da Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it

