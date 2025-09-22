Mondiali ciclismo 2025 | Evenepoel vince l’oro nella crono

Per la terza volta Remco Evenepoel vince l’oro nella cronometro individuale ai Mondiali ciclismo 2025, in corso di svolgimento a Kigali, in Uganda. Il belga ha terminato la prova col tempo di 49’46?03, precedendo l’australiano Jay Vine, argento, e il connazionale Illian Van Wilder, bronzo. Quarto posto per Tadej Pogacar, mentre il migliore degli italiani è stato Matteo Sobrero., tredicesimo. La prova femminile è stata vinta dall’elvetica Marlen Reussen, con il tempo di 43’09”, precedendo le olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering, rispettivamente di 51? e 1’04”. La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colonel, undicesima a 3’03” dalla vincitrice. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

