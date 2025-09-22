Mondiali Assoluti di canottaggio | azzurri protagonisti nella seconda giornata di batterie

Semaforo verde per Mumolo, il quattro senza e il doppio maschile che avanzano alle fasi successive. Perini centra la finale, Gnatta in finale C. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it SINGOLO MASCHILE Davide Mumolo risponde presente. L’azzurro non parte fortissimo ma costruisce una rimonta di grande carattere nella seconda parte, superando prima il moldavo Corsunov e poi il croato Sain. 🔗 Leggi su Sportface.it