Molte polemiche poco pubblico per RaiUno | quando Mara Venier si collega con Giorgia Meloni & Co a Domenica In gli spettatori sono 1.909000 16% di share

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte polemiche, poco pubblico. La presenza della Premier a “ Domenica In ” agita le opposizioni e fa esplodere un piccolo caso televisivo-politico. Giorgia Meloni appare a sorpresa su Rai1 in collegamento, una tavolata all’aperto nei pressi del Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, al suo fianco Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Meloni prende parte all’iniziativa “ Il pranzo della domenica ” per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. La cucina italiana è “una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione”, ma anche “la nostra forza”, dice la premier che racconta: “Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni materni”, il ricordo è “legato alle pastarelle compreso il diplomatico ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

