Il presidente della settima Commissione Cultura della Camera dei deputati, l’onorevole, Federico Mollicone, ieri ha visitato la Pieve di Caminino accompagnato dalla candidata al consiglio regionale di FdI Simonetta Baccetti, dalla vice coordinatrice provinciale Alessandra Mastriflamini, dal coordinatore del circolo territoriale di FdI Moreno Bellettini e dal capogruppo di FdI in Comune a Roccastrada Alessio Caporali. "Nella quiete antica della Pieve di Caminino – dice Emiliano Marrucchi Locatelli – le pietre raccontano secoli di leggende, che spaziano da santi, a eremiti guaritori, fino a romantiche figure di briganti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mollicone nella Pieve di Caminino. In regalo la monografia di Sgarbi.
