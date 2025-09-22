Modena in attacco cambia il gioco delle coppie

Il gioco delle coppie. No, non stiamo parlando di una rubrica che faceva furore in un noto rotocalco di qualche decennio fa e che parlava di vip, ma delle coppie di attacco che Andrea Sottil ha proposto in queste prime quattro giornate di campionato. Ma partiamo da più lontano, ovvero dai giorni del ritiro di Fanano, quando il mister canarino aveva puntato, nelle gare in quota, su un binomio che pareva ben assortito come quello formato da Pedro Mendes e Caso. Le cose poi sono andate diversamente, qualche problemino fisico ed evidentemente qualche ripensamento tattico sugli effettivi a disposizione, hanno portato, nelle gare ufficiali alla scelta di coppie diverse, a partire dalla gara di Coppa Italia a Torino, quando contro i granata le punte erano Defrel e Gliozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

