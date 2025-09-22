Moda e Intelligenza artificiale a Lineapelle ecco l’osservatorio Loro

Più di una round table, un vero e proprio mosaico di contaminazioni tra tecnologia, cultura del dato, creatività e Intelligenza Artificiale. Dopo Marche, Toscana, Veneto, “Trame intelligenti: l’intreccio tra moda ed AI arriva a Lineapelle, la più importante fiera delle pelli, accessori, componenti, sintetici e tessuti, in un tavolo di discussione all’insegna della connessione tra algoritmi e artigianalità della manifattura italiana. Loro, acronimo di Lineapelle On the Road, ha l’ambizione di diventare un osservatorio delle best practice dell’Intelligenza Artificiale introdotte dalle PMI italiane nei vari distretti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it