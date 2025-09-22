Mobilità potenziata per i tirocini al Criscuoli Frieri

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le numerose richieste e le interlocuzioni tra l’Amministrazione Spera, la Regione Campania e Air, è stato finalmente potenziato il collegamento tra Grottaminarda e Sant’Angelo dei Lombardi. Una misura pensata per consentire agli studenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di raggiungere più agevolmente l’Ospedale “Criscuoli Frieri” per lo svolgimento dei tirocini. “Ringrazio la Regione Campania per aver stanziato le risorse necessarie ed aver accolto le nostre richieste – dichiara Antonio Vitale, Vicesindaco e Assessore delegato ai rapporti con le istituzioni universitarie –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

