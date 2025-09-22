Mitoraj 29 sculture monumentali dialogano con i paesaggi di Sicilia

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso espositivo di grande respiro ha portato ventinove sculture monumentali di Igor Mitoraj in tre cornici d’eccezione della Sicilia, fondendo mito classico e paesaggio contemporaneo fino al 31 ottobre. Il pubblico è stato accompagnato in un’esperienza sensoriale che intreccia arte visiva, natura e performance. L’emozione di un viaggio tra arte e natura Il finissage . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mitoraj 29 sculture monumentali dialogano con i paesaggi di sicilia

© Sbircialanotizia.it - Mitoraj, 29 sculture monumentali dialogano con i paesaggi di Sicilia

In questa notizia si parla di: mitoraj - sculture

Mostre, Pizzi (direttore Atelier Mitoraj): La differenza l'hanno fatta i luoghi; Mostre, a Ragalna il primo finissage di ‘Mitoraj: Lo sguardo – Humanitas Physis’; Le opere di Igor Mitoraj in mostra tra Siracusa e l'Etna, Scarpinato: Viaggio tra storia e contemporaneità.

mitoraj 29 sculture monumentaliOmaggio allo scultore Mitoraj, il 19 e 20 settembre finissage a Siracusa - Humanitas Physis', 29 opere monumentali a cura di Luca Pizzi ... adnkronos.com scrive

mitoraj 29 sculture monumentaliMostre, 29 opere Mitoraj in Sicilia, Patané (direttore produzione): "Una delle più importanti" - È una delle mostre più importanti sull'artista polacco Igor Mitoraj 'Lo sguardo – Humanitas Physis', quella che si chiuderà il 31 ottobre prossimo, con le 29 opere monumentali del maestro Mitoraj coll ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mitoraj 29 Sculture Monumentali