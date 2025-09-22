Mitoraj 29 sculture monumentali dialogano con i paesaggi di Sicilia
Un percorso espositivo di grande respiro ha portato ventinove sculture monumentali di Igor Mitoraj in tre cornici d’eccezione della Sicilia, fondendo mito classico e paesaggio contemporaneo fino al 31 ottobre. Il pubblico è stato accompagnato in un’esperienza sensoriale che intreccia arte visiva, natura e performance. L’emozione di un viaggio tra arte e natura Il finissage . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Omaggio allo scultore Mitoraj, il 19 e 20 settembre finissage a Siracusa - Humanitas Physis', 29 opere monumentali a cura di Luca Pizzi ... adnkronos.com scrive
Mostre, 29 opere Mitoraj in Sicilia, Patané (direttore produzione): "Una delle più importanti" - È una delle mostre più importanti sull'artista polacco Igor Mitoraj 'Lo sguardo – Humanitas Physis', quella che si chiuderà il 31 ottobre prossimo, con le 29 opere monumentali del maestro Mitoraj coll ... Secondo msn.com