Misterbianco oggi la prima trascrizione di un bambino figlio di coppia omogenitoriale
Questa mattina l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Misterbianco ha proceduto alla prima trascrizione di un bambino figlio di due madri, dando applicazione alla giurisprudenza consolidata in materia e alle determinazioni pregresse della Giunta municipale. Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
