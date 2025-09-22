Mastica amaro il popolo rossoblu, proprio come la dirigenza e la squadra. Tocca a Magi dunque, predicare calma. "Non ho visto grandi differenze rispetto alla gara di una settimana contro il Giulianova - spiega Beppe Magi, tecnico della Vigor -. Forse nel primo tempo non siamo stati particolarmente brillanti, ma la squadra il campo lo ha tenuto. Nella ripresa ho provato, con alcuni cambi, a cambiare l’inerzia della gara, ma è chiaro che l’episodio finale ci ha penalizzato. Penso che il passivo sia troppo severo, anzi è una sconfitta ingiusta, ma dobbiamo saperla accettare. Serve equilibrio anche nei giudizi, proveremo a ripartire dai nostri punti di forza senza far drammi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Magi: "Ma la nostra squadra il campo lo ha tenuto"