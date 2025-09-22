Mister Magi | Ma la nostra squadra il campo lo ha tenuto
Mastica amaro il popolo rossoblu, proprio come la dirigenza e la squadra. Tocca a Magi dunque, predicare calma. "Non ho visto grandi differenze rispetto alla gara di una settimana contro il Giulianova - spiega Beppe Magi, tecnico della Vigor -. Forse nel primo tempo non siamo stati particolarmente brillanti, ma la squadra il campo lo ha tenuto. Nella ripresa ho provato, con alcuni cambi, a cambiare l’inerzia della gara, ma è chiaro che l’episodio finale ci ha penalizzato. Penso che il passivo sia troppo severo, anzi è una sconfitta ingiusta, ma dobbiamo saperla accettare. Serve equilibrio anche nei giudizi, proveremo a ripartire dai nostri punti di forza senza far drammi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mister - magi
Vigor, i dubbi sono solo davanti. Società e mister Magi fiduciosi
JUNIORES_ Partenza sprint dei ragazzi di mister Crespi che al debutto si sbarazzano con un perentorio e roboante 4-0 dei cugini Fermignanesi. Partita mai in dubbio e dopo poco la sblocca Antonelli. Il raddoppio porta la firma di Magi e il primo tempo si c - facebook.com Vai su Facebook
Domenica al Magi (15,30) secondo appuntamento stagionale, il primo tra le mura amiche. Mister Lilli: 'Chiedo continuità nell’atteggiamento positivo di squadra' #GabicceMare #Sport - X Vai su X
Mister Magi: Ma la nostra squadra il campo lo ha tenuto; Gubbio, complimenti alla Vigor. Di Carlo applaude mister Magi; K Sport sfida Vianese Calcio per la promozione in Serie D a Reggio Emilia.
Mister Magi: "Ma la nostra squadra il campo lo ha tenuto" - Mastica amaro il popolo rossoblu, proprio come la dirigenza e la squadra. msn.com scrive
Gli spogliatoi. Magi: "Gli infortuni pesano, ma non dobbiamo essere delusi» - Il bicchiere è mezzo pieno per l’atteggiamento, la voglia, la caparbietà nell’affrontare l’emergenza legata agli infortuni. Da ilrestodelcarlino.it