Miss Summer Salento 2025 | premiate tre giovani brindisine al concorso di bellezza

BRINDISI - Una serata di emozioni, fascino e spettacolo ha illuminato la Masseria Cillarese di Brindisi, teatro della finale di Miss Summer Salento 2025, il celebre concorso di bellezza ideato e organizzato da Marcello Altomare e Niko Fiore, giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione

Giulia Fortunato è miss Summer Salento Finale a Brindisi

