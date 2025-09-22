Miss Summer Salento 2025 | premiate tre giovani brindisine al concorso di bellezza

BRINDISI - Una serata di emozioni, fascino e spettacolo ha illuminato la Masseria Cillarese di Brindisi, teatro della finale di Miss Summer Salento 2025, il celebre concorso di bellezza ideato e organizzato da Marcello Altomare e Niko Fiore, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

