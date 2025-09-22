Miss Italia Katia Buchicchio e il fidanzato criticati sui social | Scrivono che ci lasceremo la loro risposta

Katia Bucchiccio e il fidanzato Michael Telesca sono stati criticati sui social dopo la vittoria della ragazza a Miss Italia 2025. "Scrivono che ci lasceremo", ha raccontato la 19enne. Insieme hanno risposto alle accuse, rispedendole al mittente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: miss - italia

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”

Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia

A scuola di talenti: intervista a Miss Mondo Italia

Settembre mi ricorda sempre Miss Italia. Miss Italia è stata per me una porta aperta verso il futuro, un palcoscenico che ha acceso la luce su un percorso fatto di musica e spettacolo, sport e motivazione. Oggi, ripensandoci, sorrido con la stessa emozione di all - facebook.com Vai su Facebook

Katia Buchicchio: Miss Italia 2025, età, fidanzato, altezza, che lavoro fa; Chi è Michael Telesca, il fidanzato di Miss Italia: età, la relazione con Katia Buchicchio, la risposta agli haters; Katia Buchicchio è stata eletta Miss Italia 2025 e ha già fatto la storia.

Miss Italia Katia Buchicchio e il fidanzato criticati sui social: “Scrivono che ci lasceremo”, la loro risposta - Katia Bucchiccio e il fidanzato Michael Telesca sono stati criticati sui social dopo la vittoria della ragazza a Miss Italia 2025 ... Si legge su fanpage.it

Katia Buchicchio Miss Italia 2025: “Le critiche per l’apparecchio? Mi rende unica”/ “I sogni per il futuro…” - Katia Buchicchio dopo Miss Italia 2025, a La Volta Buona passa in rassegna passioni e ambizioni e spazza via le critiche. Scrive ilsussidiario.net